BAMBI 2025 Exklusives Joyn-Interview: Uschi Glas über Daily Soaps und ein mögliches Comeback Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicola Schiller, Anna-Maria Hock Bei der 77. BAMBI-Verleihung war Uschi Glas wie so oft mit Ehemann Dieter Hermann auf dem roten Teppich. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Uschi Glas, eine Ikone des deutschen Films und Fernsehens, sorgte bei der 77. BAMBI-Verleihung für Spekulationen über mögliche neue Projekte. Im Gespräch mit unserer Redaktion ließ die beliebte Schauspielerin durchblicken, dass sie einem Comeback von bestimmten Formaten nicht abgeneigt wäre.

Die Wiederbelebung der Daily Soaps In den letzten Jahren feiern Daily Soaps eine echte Renaissance. Was früher typischerweise ein Abendprogramm für die ältere Zielgruppe war, ist heute durchaus auch für junge Generationen attraktiv. Ein gutes Beispiel dafür ist "Die Landarztpraxis". Ob sich auch junge Menschen für Dr. Sarah König und ihr neues Leben in Wiesenkirchen begeistern können, hat Redakteurin Nicola in einem Selbstversuch getestet.

Trotz Bedenken: Uschi Glas schließt Daily-Soap-Comeback nicht aus Passend zum wiederbelebten Daily-Soap-Boom haben wir Schauspielerin Uschi Glas am Rande der 77. BAMBI-Verleihung gefragt, ob sie sich eine Rückkehr in dieses Genre vorstellen könnte. Ihre Antwort ließ aufhorchen: "Wenn ich was Tolles zu spielen hätte, warum nicht?" Allerdings gibt sie auch zu bedenken, dass ihr ein tägliches Format möglicherweise etwas "too much" werden könnte. Ein nur allzu verständlicher Einwand, schließlich bringt ein Projekt dieser Größenordnung straffe Zeitpläne, lange Arbeitszeiten und jede Menge Stress mit sich. Als Jahrgang 1944 gehört Frau Glas zwar nicht mehr zu den jungen Hüpfern, ans Aufhören denkt die Schauspiel-Ikone aber noch lange nicht, wie sie uns in einem anderen Interview erzählte: Uschi Glas: Darum ist für die 80-Jährige Ruhestand noch kein Thema.

Folgt "Anna Maria" dem Beispiel von "Kommissar Rex"? Doch nicht nur das Thema Daily Soaps stand im Fokus des Gesprächs. Neben amerikanischen Produktionen wie "Scrubs", "Eine schrecklich nette Familie" und "Desperate Housewives" feiert gerade auch die deutsche Erfolgsserie "Der letzte Bulle" ein Comeback, und auch ein Reboot zu "Kommissar Rex" steht in den Startlöchern. Wie steht es da um Uschi Glas' Kultformat "Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg" aus den 90er-Jahren? Die Schauspielerin verrät, dass es tatsächlich Ideen in diese Richtung gegeben hätte: "Es gab Pläne, aber ich habe nichts gehört. Vielleicht kommt es wieder." Ein klares Nein klingt anders! Es scheint, als würde die Schauspielerin eine Rückkehr als Anna Maria zumindest nicht ausschließen.