"Happy Birthday my Love" Jennifer Aniston bestätigt Beziehung: Wer ist ihr Partner Jim Curtis? Aktualisiert: Vor 24 Minuten von C3 Newsroom Glücklich und frisch verliebt: Hollywood-Legende Jennifer Aniston offenbart ihre Beziehung. Bild: Jordan Strauss / Invision / AP / dpa

Jetzt ist es offiziell: Jennifer Aniston ist wieder vergeben. Auf Instagram überraschte sie jetzt mit einem ungewohnt persönlichen Beitrag: Arm in Arm mit ihrer neuen Liebe Jim Curtis. Doch wer ist dieser Mann?

Jennifer Anistons Liebesleben war bisher durchzogen von Aufs und Abs. Viele Männer kamen und gingen - wie beispielsweise Brad Pitt, Justin Theroux, Paul Sculfor, John Mayer und Tate Donovan. Mit einem Geburtstags-Glückwunsch auf ihrem Instagram_Account @jenniferaniston teilte die ehemalige "Friends"-Darstellerin jetzt jedoch mit: Es gibt wieder einen neuen Mann in ihrem Leben, die Gerüchte um ihre Beziehung mit Jim Curtis sind Vergangenheit, ihre Liebe zu ihm ist ab sofort offiziell. Denn der Text unter dem Beitrag, der die beiden in glücklicher Umarmung zeigt, lautet: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich liebe dich."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anistons neue Liebe ist Coach und Autor Doch wer ist der neue Mann an der Seite der 56-jährigen Schauspielerin? Jim Curtis ist in den USA vor allem in der Wellness- und Coaching-Szene bekannt. Er arbeitet als Hypnotherapeut, Speaker und Autor mit Schwerpunkten auf mentaler Gesundheit und persönlicher Transformation - wie erfolgreich er dabei ist, zeigt sein Instagram-Account @jimcurtis1. Dort hat er bereits 661.000 Follower:innen.

Liebe abseits von Online-Dating Schon seit längerem soll ihm Jennifer Aniston auf Instagram folgen. Zum ersten Mal getroffen haben sich die beiden aber angeblich in der echten Welt. Gerüchte besagen, sie hätten sich über gemeinsame Freund:innen kennengelernt. Bereits im Juni dieses Jahres wurden die beiden in einem Luxushotel gesichtet. Im Juli waren sie gemeinsam auf einem Boot in Mallorca unterwegs.

Weitere Fiilm-Highlights mit Jennifer Aniston Film ansehen Horror Leprechaun – Der Killerkobold Verfügbar auf Joyn 89:55 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen