Melody Haase schießt gegen Jona Steinig: "Kleine bettnässende Kanalratte"

Zwischen Melody Haase und Jona Steinig eskalierte ein öffentliches Insta-Beef - mit Beleidigungen, Vorwürfen und harten Worten in beide Richtungen. Warum der Streit jetzt wieder hochkocht und was hinter den Sticheleien steckt.

Melody Haase nimmt kein Blatt vor den Mund. Die einstige "Forsthaus Rampensau Germany" -Teilnehmerin hinterließ unter Fotos des Influencers Jona Steinig deftige Kommentare. "5000 Euro auf Jonas Bürgergeld-Empfänger-Hand, wenn er sich 10 Sekunden aufrecht hinstellt", schrieb sie unter ein gepostetes Bild. Doch damit nicht genug: Sie beleidigte Steinig scharf, bezeichnete ihn als "kleine bettnässende Kanalratte".

Steinig hat genug von den Attacken

Das wollte Steinig nicht auf sich sitzen lassen. Er veröffentlichte eine Story auf Instagram, sprach von jahrelangen Angriffen von Haase. Er habe sie lange ignoriert. Doch jetzt habe er genug.

In seiner Story belässt es Steinig nicht bei Haases Kommentaren unter seinen Posts. Er teilt außerdem Screenshots von Direktnachrichten, die ihm nach eigenen Angaben von einer Frau weitergeleitet wurden. Darin soll Haase der Userin gegenüber verbal ausfällig geworden sein. Steinig findet dafür klare Worte: "So widerlich und ehrenlos", kommentierte er den vermeintlichen Ausraster.

Schon vor rund acht Monaten gerieten die beiden in der Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany" aneinander. Damals eskalierte der Streit so sehr, dass Melody sogar mit juristischen Schritten drohte.