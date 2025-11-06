Nach Trennung von Christian Ulmen: Collien Fernandes über No-Gos

Zurück im Dating-Game Nach Trennung von Christian Ulmen: Collien Fernandes über Dating und persönliche No-Gos Aktualisiert: 07:44 Uhr von Malika Baratov, C3 Newsroom, teleschau :newstime Collien Fernandes und Christian Ulmen getrennt Videoclip • 01:00 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Moderatorin öffnet ein neues Kapitel: Collien Fernandes erzählt, wie sie sich nach der Trennung wieder ins Dating-Leben traut und welche Eigenschaften ein potenzieller Partner unbedingt haben muss. Eine klare Antwort gibt es auch zur Frage nach einem Liebes-Revival mit Ulmen.

+++ Update, 4. November 2025 +++ Collien Fernandes (44) startet nach der Trennung von Christian Ulmen (50) wieder voll durch und wagt sich erstmals seit Langem zurück ins Dating-Game. In mehreren Dating-Apps hat sie inzwischen ein Profil angelegt und spricht im Interview mit Frauke Ludowig (61) offen darüber, wie sich dieser neue Lebensabschnitt für sie anfühlt. "Man muss erstmal für sich selbst durch diesen Prozess. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo es weitergehen kann", erklärt der "Traumschiff"-Star und macht damit deutlich, dass sie bereit ist, nach vorn zu schauen.

Collien verrät: Diese Eigenschaften muss Mr. Right unbedingt haben Bei der Partnersuche weiß die Moderatorin ganz genau, was sie möchte und was nicht. Ein möglicher Kandidat sollte eloquent sein und mit guter Rechtschreibung überzeugen. Komplettes No-Go: Poser-Fotos mit nacktem Oberkörper vor einem Auto oder Boot. "Er sollte Humor haben. Ich mag es auch, wenn Männer nicht mehr ganz frisch geschlüpft aussehen", ergänzt sie mit einem Lächeln. Klar ist: Die 44-Jährige sucht einen bodenständigen Mann, der sie zum Lachen bringt und auf Augenhöhe mit ihr kommunizieren kann.

Null Chance auf ein Liebes-Revival 14 Jahre lang gingen Collien und Christian gemeinsam durchs Leben. Aus ihrer Beziehung stammt auch ihre gemeinsame Tochter, um die sich beide abwechselnd kümmern. Ob zwischen den Ex-Partner:innen vielleicht irgendwann wieder etwas entstehen könnte? Auch das wollte Frauke wissen. Doch Collien hält sich nicht lange mit Spekulationen auf. Auf die Frage, ob ein Liebes-Comeback ausgeschlossen sei, sagt sie schlicht: "Ja." Eindeutiger geht es kaum.

Willkommen im ganz normalen Wahnsinn! Schau dir "jerks." mit Christian Ulmen jetzt auf Joyn an

+++ Update, 9. September 2025 +++

Makeover mit Peter-Fox-Vibes "Hey, alles glänzt, so schön neu! Wenn's dir nicht gefällt, mach neu!" Peter Fox besingt symbolisch den stylishen Neustart - und Collien Fernandes dokumentiert ihn in ihrer Insta-Story Schritt für Schritt. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Christian Ulmen hat sie jetzt einen optischen Kurswechsel gewagt. Ganz nach dem Motto: Lieber eine neue Haarfarbe als Herzschmerz. Wie spannend sie selbst den Makeover-Moment empfindet, ist ihr in dem Video deutlich ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder: Jahrzehntelang war ihr Haarlook tiefschwarz, fast schon ein Signature-Look - entsprechend gewagt war der Schritt hin zu hellbraun. Doch das Ergebnis flasht - und zwar offensichtlich nicht nur die Moderatorin, sondern auch die Fans. Die Kommentare reichen von "Du hast die Haare schön" bis hin zu "OMG, kreisch - sieht Hammer aus!". Flankiert werden sie von guten Wünschen für den neuen Start in einen neuen Lebensabschnitt, der sich damit ab sofort auch optisch manifestiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 8. September 2025 +++

Getrennte Wege in der Ehe und bei den Werbespots Nach 14 Jahren Liebesglück kam zwischen Christian Ulmen und Collin Fernandes das für alle völlig überraschende Aus. Die geschockten Fans und Zuschauer:innen rätselten, wie es nun mit ihren gemeinsamen Werbespots für einen Online-Medikamentenversand weitergeht. Jetzt ist es raus: Auch dort geht das ehemalige Traumpaar ab sofort getrennte Wege. Obwohl sich das Unternehmen nach der überraschenden Trennung des Traumpaars zunächst mit Antworten auf Nachfragen diesbezüglich sehr zurückhielt, schien es schon länger von dem Liebes-Aus gewusst zu haben. Relativ schnell nach der Trennung erschienen die beiden zwar wieder in den Werbespots - diesmal allerdings getrennt. Und da sich die Dreharbeiten für solche Auftritte etwas hinziehen, liegt der Verdacht nahe, dass es intern bereits bekannt war.

+++ 5. September 2025 +++

Arbeiten Christian Ulmen und Collien Fernandes zukünftig noch zusammen? Egal ob in "Die Snobs - Sie können auch ohne dich" oder in "jerks." - Collien und Christian bewiesen in den vergangenen Jahren immer wieder, dass es zwischen nicht nur privat, sondern auch beruflich gut harmoniert. Die beiden spielten nicht nur zusammen in den Serien mit, sie waren auch Gesichter verschiedener Werbedeals. Seit 2022 werben die beiden beispielsweise für die Shop Apotheke, eine der größten Online-Apotheken in Europa. Doch wie geht es nach der Trennung mit dem Werbedeal weiter? Wir haben bei Shop Apotheke nachgefragt, ob die beiden auch in Zukunft gemeinsam als Testimonials für das Unternehmen werben. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht zu privaten Angelegenheiten unserer Testimonials äußern", lässt das Unternehmen in einem Statement verlauten. Weiter heißt es: "Wir freuen uns weiterhin über eine erfolgreiche Zusammenarbeit." Offenbar werden Christian und Collien also weiterhin für die Online-Apotheke werben. Wie zukünftige Kampagnen aussehen, ist bislang jedoch unklar.

Christian Ulmen und Collien Fernandes wollen gemeinsam für ihre Tochter da sein In einer gemeinsamen Pressemitteilung machten die beiden ihr Ehe-Aus am Donnerstag publik: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben." Um ihre gemeinsame Tochter, die 2012 zur Welt kam, wollen sie sich weiterhin gemeinsam kümmern. In der Mitteilung heißt es: "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen. Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen." Besonders auffällig an diesem Statement ist, dass Collien ihren Nachnamen Ulmen-Fernandes bereits gestrichen hat und sich nur noch Fernandes nennt.

Collien Monica Fernandes auf Joyn streamen In "Die Alm" kannst du sie als Moderatorin in Aktion sehen

Trennung! 15 Jahre gingen sie gemeinsam durchs Leben 2010 wurde die Beziehung von Collien und Christian öffentlich. Die beiden heirateten 2011 und bekamen 2012 eine Tochter. Regelmäßig waren Collien und Christian zusammen in Serien und Filmen zu sehen. 2023 wanderte die Familie gemeinsam nach Mallorca aus, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Kein Wunder also, dass das Liebes-Aus für viele Fans überraschend kommt. Das könnte dich auch interessieren: "Jerks"-Star Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes: Sie sind ausgewandert! Diese Drehorte von "jerks." kannst du besuchen.