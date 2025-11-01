Meister der Wandlung Ralph Fiennes heute: So lebt der legendäre "Harry Potter"-Bösewicht Lord Voldemort jetzt Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Lars-Ole Grap Unvergessen als Lord Voldemort: Ralph Fiennes prägte eine der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Cat Morley / picture alliance / United Archives | United Archives / kpa Publicity

Als Dunkler Lord wurde er zur Ikone des Unheils, aber schon vor seiner Rolle in dem legendären "Harry Potter"-Franchise war Ralph Fiennes ein gefragter Schauspieler. Wie es für ihn nach der Fantasy-Saga weiterging.

Ralph Fiennes als Voldemort in "Harry Potter" Um einen der legendärsten Bösewichte der Filmgeschichte glaubwürdig darzustellen, braucht es mehr als Maske und Spezialeffekte - entscheidend sind Charisma und Präsenz. Ralph Fiennes bewies beides in seiner Rolle als Dunkler Lord in der "Harry Potter"-Reihe. Mit Oscar-nominierten Leistungen in "Schindlers Liste" (1993) und "Der englische Patient" (1996) sowie einem Tony Award für seine gefeierte "Hamlet"-Interpretation am Broadway hatte er längst bewiesen, dass er zu den Größen Hollywoods gehört, bevor er als Tom Riddle alias Lord Voldemort die Leinwand beherrschte. Fiennes selbst beschrieb im Gespräch mit dem Magazin "People" die Rolle mit ungewöhnlicher Offenheit:

Wenn ich Voldemort spiele, versuche ich, etwas zu finden, das ohne Empathie auskommt. Es geht um Macht, um Kontrolle, um Manipulation von Menschen für Macht. Ralph Fiennes

Film, Theater und internationale Erfolge Doch Fiennes Karriere beschränkte sich nie auf Hogwarts. Als Regisseur wagte er sich mit "Coriolanus" (2011), "The Invisible Woman" (2013) und "Nurejew -The White Crow" (2018) an ambitionierte Stoffe, während er als Schauspieler in einer bemerkenswerten Bandbreite von Genres überzeugte: von der schrägen Eleganz in Wes Andersons "Grand Budapest Hotel" (2014) über die Intensität von "A Bigger Splash" (2015) und "Hail, Caesar!" (2016) bis zu seiner düsteren Präsenz in "The Menu" (2022). Für den Mystery-Thriller "Konklave" (2024) erhielt er seine dritte Oscar-Nominierung. Trotz seiner bemerkenswerten Erfolge im Film blieb er dem Theater treu und gilt mit seiner Arbeit in "Richard III" (2016) und Macbeth (2023) als einer der bedeutendsten Theaterakteure unserer Zeit. Im Juni 2025 kehrte er in Danny Boyles heiß erwartetem Endzeit-Horror-Thriller "28 Years Later" zurück in die Kinos, einer Fortführung des Kult-Horrors "28 Days Later" (2002) und "28 Weeks Later" (2007). Der nächste Teil der Reihe ist bereits für 2026 geplant.

"Harry Potter"-Star Ralph Fiennes auf der Weltpremiere des neuen Horror-Films "28 Years Later" im Juni 2025. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Cat Morley

Ralph Fiennes ist durch seine langjährige Arbeit zweifellos mehr als der größte und bekannteste Bösewicht der "Harry Potter"-Saga. Er ist ein Meister der Vielseitigkeit, der jede seiner Rollen bis ins kleinste Detail analysiert. Dass er zugleich die dunkle Anziehungskraft Voldemorts so nachhaltig verkörperte, liegt wohl an seiner Fähigkeit, das Unheimliche mit einer fast aristokratischen Eleganz zu versehen.

