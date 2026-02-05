Echt oder Show?
"Sie holt das Schlimmste aus Menschen raus": Ex Giuliano packt über "Dschungelcamp"-Ariel aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ariel sorgt im Dschungelcamp 2026 täglich für neue Eskalationen und endlose Diskussionen. Doch während viele noch glauben, das sei clever inszeniertes Reality-TV, meldet sich nun ausgerechnet ihr Ex-Freund zu Wort. Sein Fazit ist eindeutig: Was wir im Dschungel sehen, ist nicht gespielt.
Währenddessen flirtet sich Giuliano durch das Paradise
Sie schreit, sie stichelt, sie eskaliert - und sie spaltet das Publikum wie kaum jemand sonst im "Dschungelcamp 2026": Ariel (22) aus Basel ist das Gesprächsthema Nummer eins der Staffel.
Doch während Fans noch diskutieren, ob ihr Verhalten kalkulierte Provokation oder cleveres Reality-Spiel ist, räumt ausgerechnet ihr Ex-Freund Giuliano Hediger mit diesen Theorien auf. Seine Botschaft ist klar: Das ist keine Show, sondern die echte Ariel.
Ex-Freund bestätigt Drama-Ariel
In der "RTL"-Nachbesprechung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" spricht Giuliano Hediger offen über seine Ex. Er kennt Ariel schliesslich nicht erst aus dem australischen Busch, sondern aus dem echten Leben - aus einer intensiven, konfliktreichen Beziehung, die öffentlich und privat gleichermaßen für Zündstoff sorgte. Sein Urteil fällt vernichtend aus:
Ariel ist genau so, wie ich sie kenne. Sie provoziert halt extrem und sie versucht immer wirklich so das gefühlt schlimmste aus jemandem rauszuholen.
Doch das ist längst noch nicht alles. "Sie hakt auch immer komplett nach, sie hört auch nicht auf und ich glaub, das wird sie auch 100 Prozent bis zum Schluss durchziehen", erklärt er.
Es geht noch viel schlimmer
Wer glaubt, Ariel spiele im Dschungel eine Rolle, wird von Hediger eines Besseren belehrt.
Sie ist draussen noch extremer. Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet.
Auf Nachfrage von Moderatorin Angela Finger-Erben (46), welchen Rat er ihr geben würde, hat Giuliano gleich einige Ideen.
Sie kann ja schon direkt sein und ehrlich sein zu den Leuten. Aber einfach mit ein bisschen Niveau und auch nicht so respektlos werden und immer nur negativ reden.
Angerufen hat er für Ariel bisher noch nicht - und das wird wohl auch in Zukunft nicht passieren, verrät er. Viel eher würde er sich für Samira Yavuz (32) melden, die er zusammen mit seiner Ex und Gil Ofarim im Finale sieht.
Woher kennen sich Ariel und Giuliano?
Ariel und Giuliano verbindet eine lange Reality-Vergangenheit. 2023 standen sie gemeinsam in der vierten Staffel von "Prominent getrennt" vor der Kamera. Schon damals zeigte sich: Harmonie war nie ihre Stärke. Streit, Vorwürfe und emotionale Eskalationen prägten das Bild des Paares.
2024 folgte die Trennung nach knapp zwei Jahren Beziehung. Zurück blieb nicht nur verbrannte Erde, sondern auch eine gemeinsame Tochter: Ileyna Amani (1). Und genau sie ist bis heute Mittelpunkt immer neuer Konflikte zwischen den beiden.
Mehr entdecken
Joyn-Interview
"Ich habe echt zu kämpfen!" Eric Stehfest exklusiv über den Dreh mit Ex Edith
"Nord bei Norwest"-Star
Hinnerk Schönemann: Die prominente Ex und neue Freundin ARD-Stars
TV-Experte
Peter Giesel im Porträt: Wie eine Undercover-Recherche im Gefängnis endete
Sängerin auf Tour
Marleen Lohses Lampenfieber: Sie liebt das "Prickeln"
Gefühle im Spiel
"Promis unter Palmen"-Premiere - Franziska Temme schwärmt von Eric Stehfest: "Ich bin glücklich!"
Exklusiv-Interview
Franziska Temme exklusiv über die Dreharbeiten: "Für Geld hab ich alles gemacht"
Und seine Instagram-Fans sind begeistert
Arne Löber teilt peinlichen Moment vom "Bergretter"-Dreh
Von "Fastnacht in Franken" bis "Mainz bleibt Mainz"
Hier siehst du "Hessen lacht zur Fassenacht" 2026 im Livestream
Kein Publikumsliebling
"Bergdoktor" Hans Sigl war früher in dieser fiesen Rolle zu sehen