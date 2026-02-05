Echt oder Show? "Sie holt das Schlimmste aus Menschen raus": Ex Giuliano packt über "Dschungelcamp"-Ariel aus Aktualisiert: 11:02 Uhr von C3 Newsroom Ist Drama-Queen Ariel nur Fassade? Ihr Ex-Freund sagt etwas anderes. Bild: BOBO

Ariel sorgt im Dschungelcamp 2026 täglich für neue Eskalationen und endlose Diskussionen. Doch während viele noch glauben, das sei clever inszeniertes Reality-TV, meldet sich nun ausgerechnet ihr Ex-Freund zu Wort. Sein Fazit ist eindeutig: Was wir im Dschungel sehen, ist nicht gespielt.

Sie schreit, sie stichelt, sie eskaliert - und sie spaltet das Publikum wie kaum jemand sonst im "Dschungelcamp 2026": Ariel (22) aus Basel ist das Gesprächsthema Nummer eins der Staffel. Doch während Fans noch diskutieren, ob ihr Verhalten kalkulierte Provokation oder cleveres Reality-Spiel ist, räumt ausgerechnet ihr Ex-Freund Giuliano Hediger mit diesen Theorien auf. Seine Botschaft ist klar: Das ist keine Show, sondern die echte Ariel.

Ex-Freund bestätigt Drama-Ariel In der "RTL"-Nachbesprechung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" spricht Giuliano Hediger offen über seine Ex. Er kennt Ariel schliesslich nicht erst aus dem australischen Busch, sondern aus dem echten Leben - aus einer intensiven, konfliktreichen Beziehung, die öffentlich und privat gleichermaßen für Zündstoff sorgte. Sein Urteil fällt vernichtend aus:

Ariel ist genau so, wie ich sie kenne. Sie provoziert halt extrem und sie versucht immer wirklich so das gefühlt schlimmste aus jemandem rauszuholen. Giuliano Hediger

Doch das ist längst noch nicht alles. "Sie hakt auch immer komplett nach, sie hört auch nicht auf und ich glaub, das wird sie auch 100 Prozent bis zum Schluss durchziehen", erklärt er.

Es geht noch viel schlimmer Wer glaubt, Ariel spiele im Dschungel eine Rolle, wird von Hediger eines Besseren belehrt.

Sie ist draussen noch extremer. Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Giuliano Hediger

Auf Nachfrage von Moderatorin Angela Finger-Erben (46), welchen Rat er ihr geben würde, hat Giuliano gleich einige Ideen.

Sie kann ja schon direkt sein und ehrlich sein zu den Leuten. Aber einfach mit ein bisschen Niveau und auch nicht so respektlos werden und immer nur negativ reden. Giuliano Hediger

Angerufen hat er für Ariel bisher noch nicht - und das wird wohl auch in Zukunft nicht passieren, verrät er. Viel eher würde er sich für Samira Yavuz (32) melden, die er zusammen mit seiner Ex und Gil Ofarim im Finale sieht.