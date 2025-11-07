Vertraute Gesichter "Those About to Die" läuft heute im Free-TV: Aus diesen Serien kennst du die Schauspieler Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher In "Those about to die" spielen unter anderem Sara Martins und Iwan Rheon (v.l.) mit. Doch woher kennt man sie bloß? E Bild: IMAGO / Landmark Media / Everett Collection / Capital Pictures

Gladiatorenkämpfe und Pferderennen, Intrigen und politische Machtspiele: Roland Emmerichs Serie "Those About to Die" lässt das Publikum ins Rom des Jahres 79 n. Chr. abtauchen. Im Cast: viele bekannte Schauspielerinnen. Wo du Tenax, Cala, Titus und Co. schon vorher gesehen haben könntest.

"Those About to Die": Historische Serie mit spannender Besetzung Zum einen besticht Roland Emmerichs Rom-Serie durch jede Menge Drama! Die zwischenmenschlichen Höhen und Tiefen lassen so manche Telenovela vor Neid erblassen. Zum anderen ist der Cast auch interessant gewählt. Neben dem Schauspiel-Giganten Anthony Hopkins sind auch ein paar jüngere Darsteller:innen mit dabei, die dem ein oder anderen bekannt vorkommen dürften. Wir verraten dir, in welchen populären Serien und Filmen du Tenax, Domitian und Co. schon gesehen haben dürftest. Wärst du von allein darauf gekommen?

Iwan Rheon spielt Tenax Er spielt den Protagonisten Tenax, Betreiber der größten Glücksspiel-Taverne in ganz Rom. Wenn du Iwan Rheon auf den ersten Blick nicht ganz zuordnen kannst, dir aber ein eiskalter Schauer den Rücken runterläuft, dann vermutlich deshalb: In "Game of Thrones" spielte der Brite die Rolle des fiesen, sadistischen Ramsay Bolton. Sein Talent bewies er aber schon früher in der britischen 2000er-Serie "Misfits", wo er Simon Bellamy verkörpert.

Aus folgenden Produktionen könntest du Iwan Rheon ebenfalls kennen: "Wasteland" (Film, 2012)

"Marvel's Inhumans" (Serie, 2017)

"Berlin, I Love You" (Film, 2019)

"American Gods" (Folge 8, Staffel 3, 2021)

"The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte" (2022)

Sara Martins ist Cala Die französisch-portugiesische Schauspielerin ist vor allem in französischen Produktionen zu sehen, aber es kann durchaus sein, dass dir ihr Gesicht bekannt vorkommt: 2023 spielte sie in Woody Allens "Ein Glücksfall" die Rolle der Julia, in der seit 2011 laufenden Serie "Death in Paradise" verkörperte sie Detective Sergeant Camille Bordey. Cala in "Those About to Die" ist eine starke Frau, eine Händlerin, die ihre Kinder vor aus der Sklaverei retten will.

Jojo Macari als Domitian Er hat ein ziemlich markantes Gesicht, das man so schnell nicht mehr vergisst. Wenn dir Domitian, Sohn von Vespasianus und Bruder von Titus, bekannt vorkommt, dann hast du vielleicht "Die Bande aus der Baker Street" (2021) gesehen? Aber auch in "Sex Education" (2019-2021) spielte Jojo Macari mit, ebenso in mehreren Folgen von "Stags" (2024).

Anthony Hopkins ist Kaiser Vespasianus Natürlich kennt jede und jeder Anthony Hopkins, dennoch (oder gerade deshalb) soll er in dieser Reihe nicht fehlen. Er verkörperte den legendären Dr. Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer" (1991), "Hannibal" (2001) und "Der Rote Drache" (2002).

Anthony Hopkins ist Kaiser Vespasianus Weitere Produktionen, für die Hopkins bekannt ist, sind die folgenden: "Was vom Tage übrig blieb" (Film, 1993)

"Legenden der Leidenschaft" (Film, 1994)

"Amistad" (Film, 1997)

"Die Maske des Zorro" (Film, 1998)

"Thor" (Film, 2011)

"Westworld" (Serie, 2016–2018)

"Die zwei Päpste" (Film, 2019)

"The Father" (Film, 2020)

Moe Hashim spielt Kwame Vor "Those about to Die" hatte Hashim erst eine Rolle in einer renommierten Produktion - und auch nur als Nebendarsteller. Falls er dir bekannt vorkommt, hast du aller Wahrscheinlichkeit "Ted Lasso" (2020) aufmerksam geschaut - hier spielt er den Fußballer Moe Bumbercatch. Im "Figuring It Out Podcast" spricht der Darsteller über seine Serienrollen. Sieh dir hier das Youtue-Video dazu an:

Tom Hughes als Titus Der britische Schauspieler hat kein ganz so markantes Äußeres wie andere seiner Kollegen - vielleicht kannst du ihn gerade deshalb nicht gleich zuordnen. Wenn du aber denkst, ihn schon einmal gesehen zu haben, dann aus der Serie "Victoria", die von 2016 bis 2019 lief. Zuletzt spielte er außerdem in der Miniserie "The English" (2022) mit sowie im Film "Geheimnis eines Lebens" (2018), dort an der Seite von Judi Dench. Apropos Judi Dench: Diese Weltstars feierten ihren Durchbruch erst mit 40+