Reihe mit Anna Loos "Helen Dorn - Schuld und Sühne" heute im ZDF: Wie nah der Krimi an der Realität ist Aktualisiert: 05:00 Uhr von teleschau In "Helen Dorn - Schuld und Sühne" ermittelt Helen Dorn (Anna Loos) im Mord an einem Unternehmer. Dessen geplante Entwicklung von Speichermedien für erneuerbare Energien steht in der Kritik. Bild: ZDF/Georges Pauly

Klimaproteste, Unternehmensinteressen und ein Mord: Im neuen "Helen Dorn"-Krimi "Schuld und Sühne" treffen aktuelle gesellschaftliche Konflikte auf einen rätselhaften Todesfall. Hier erfährst du vorab mehr zum ZDF-Krimi.

Proteste für den Klimaschutz sind in vielen Großstädten allgegenwärtig. Auch in der ersten Szene des neuen Krimis "Helen Dorn: Schuld und Sühne" gibt es solche Demonstrationen: Der Unternehmer John Kammgaardt (Ralf Bauer) stellt die Pläne einer Fabrik für Speichermedien für erneuerbare Energien vor, als es plötzlich zu Tumulten kommt: Demonstrant:innen der fiktiven "Exit Now"-Bewegung stürmen das Gelände und übergießen den Unternehmer mit Farbe. Eine Demonstrantin klebt sich an seiner Hand fest. Was sie stört: Für die Speichermedien werden seltene Erden benötigt. Deren Förderung in Rumänien ist höchst umstritten.

Der Sohn des Toten steht unter Verdacht Die Demonstration wird schnell aufgelöst. Doch am nächsten Morgen ist Kammgaardt tot. Er wurde auf der Terrasse seiner Villa mit Pfeil und Bogen erschossen. Die Hamburger LKA-Ermittlerin Helen Dorn (Anna Loos) beginnt zu ermitteln. Eine erste Spur führt die wie immer kühle Ermittlerin zu Sasha Jellinek (Sebastian Hülk): Der ehemalige KSK-Soldat war Kammgaardts Sicherheitschef, bis er vor zwei Jahren überraschend kündigte. Vor wenigen Tagen hatte er nun einen Streit mit seinem alten Chef. Doch auch Kammgaardts Sohn Davide (Karl Seibt) wird intensiv befragt: Der junge Mann war alles andere als einverstanden mit den Geschäftsplänen seines Vaters. Als Mitglied von "Exit Now" war er zudem an der Demonstration beteiligt. Doch reicht das für einen Mord am eigenen Vater?

So geht es mit "Helen Dorn" weiter "Helen Dorn - Schuld und Sühne" ist ein spannender Fall. Parallelen zu den Klimaprotesten der "Letzten Generation" in den vergangenen Jahren sind in der Handlung nicht zu übersehen. Die privaten Spannungen zwischen Helen Dorn, ihrem Mitbewohner und Kollegen Peter Weyer (Tristan Seith) und dessen neuer Freundin Ariane (Lea Willkowsky) sorgen zudem wieder für einige Wortgefechte. Zwei weitere Filme der ZDF-Krimireihe "Helen Dorn" sind bereits abgedreht. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.