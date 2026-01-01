10 SMARTE WERKZEUGE | WERKZEUG NEWS
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DIXI KLO im FESTOOL Systainer?!? 10 neue smarte Werkzeuge & Gadgets für die Baustelle 10 geniale Werkzeuge, die ihr noch nicht kennt! In diesem Video stellen wir euch zehn smarte Werkzeuge vor, die euren Arbeitsalltag erleichtern und für mehr Effizienz auf der Baustelle oder in der Werkstatt sorgen. Von innovativen Beleuchtungslösungen bis hin zur wohl längsten Schraubzwinge der Welt – wir haben für euch echte Highlights am Start! ?Die Highlights in diesem Video: ✔️ Neue LED-Arbeitslampen von Brennstuhl – leistungsstark, magnetisch und mit induktiver Ladestation ✔️ Knipex TwinGrip – die ultimative Zange für abgenudelte Schrauben ✔️ Das smarte Müllbrett – Schluss mit zusammenfallenden Müllsäcken! ✔️ Sandstrahlen ohne Kompressor – funktioniert das wirklich? ✔️ Die kleinste Handwerker-Toilette der Welt – fest verbaut im Werkzeugkoffer ✔️ Extra lange Schraubzwinge – perfekt für riesige Projekte