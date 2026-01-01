100° Below Zero – Kalt wie die Hölle
89 Min.Ab 12
Nach einer Reihe von Vulkanausbrüchen hängt eine riesige Aschewolke über Europa und löst eine neue Eiszeit aus. Genau in dieser Zeit sind die Kinder eines amerikanischen Ehepaares zu Besuch in Paris. Werden sie es schaffen, Ihre Kinder zu finden, bevor auch Paris komplett zugefroren ist und jede Hilfe zu spät kommt? Ist es überhaupt noch möglich, Europa zu erreichen? Ein eiskalter Wettlauf gegen die Zeit beginnt...
Genre:Action, Science Fiction
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH