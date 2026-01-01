100 Women - Eine ist wie keine
95 Min.Ab 12
Der eine hat 6 Richtige im Lotto – der andere 'ne 8 im Fahrrad. Sam ist der größte Pechvogel unter der Sonne. Bis er Hope trifft, das Mädchen , das ihn zum Lachen bringt. Sam ist hin und weg... und weg ist auch ihre Telefonnummer. Er hat nur zwei Hinweise: Einen Gipsabdruck von ihrem Hintern und das Wissen, dass sie in einem Haus mit 99 weiteren Girls lebt... wie soll er sie da finden? Es gibt alle Hände voll zu tun!
Genre:Comedy
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH