12 Runden 3: Lockdown
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
12 Runden 3: Lockdown
Detective Shaw, der nach dem Tod seines Partners wieder in den Dienst zurückgekehrt ist, entdeckt, dass einige seiner Kollegen mit dem Mord seines Partners in Verbindung stehen. Kurz davor, die Wahrheit herauszufinden, wird ihm jedoch ein Verbrechen angehängt, das er nicht begangen hat. In die Falle gelockt, ist der Mann gezwungen, zu kämpfen, um seinen Ruf wiederherzustellen und die Schuldigen zu entlarven.
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2015 WWE Studios, Inc. and Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.