2. Weltkrieg: Hitlers tödliche Wunderwaffe | Die V2
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
2. Weltkrieg: Hitlers tödliche Wunderwaffe | Die V2
Von der NS-Propaganda als „Wunderwaffe“ verklärt, sollte die V2 den Nazis im 2. Weltkrieg doch noch zum „Endsieg“ verhelfen. Die Geschichte dieser weltweit ersten voll funktionsfähigen Großrakete handelt von einer tödlichen Waffe – und von einer technischen Revolution. Im Mittelpunkt stehen der deutsche Ingenieur Wernher von Braun, der britische Geheimdienstagent Reginald Victor Jones, und der US-Soldat James Hamill, der das deutsche Know-how allzu gerne mit nach Amerika nehmen wollte... -- Timeline Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen rund um das Thema Geschichte! Egal ob Antike, Mittelalter oder das 20. Jahrhundert, hier findest du die besten Geschichts-Doku's.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte, Technologie
Altersfreigabe:
12