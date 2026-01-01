2012 Armageddon
Heute: Ein US-Wissenschaftler entdeckt einen riesigen Meteoriten, der sich auf direktem Kollisionskurs mit der Erde befindet. Die Ausmaße des Meteriten scheinen gigantisch. Bei einem Einschlag wir zu 99% Sicherheit alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Währen die Regierungen der Erde verzweifelt bemüht sind, den drohenden Untergang durch verschiedene Strategien mittels Atomwaffen abzuwenden, suchen zwei verzweifelte Eltern Jason (Rhett Giles) und Ashley (Jill Stapley) ihre Tochter, die sich irgendwo in Los Angeles aufhält. Angesichts der drohenden Zerstörung, erkennen Sie schnell, dass keine noch so fortschrittliche Technologie Ihnen helfen wird ihre Tochter zu finden oder den Meteoriten zu stoppen. Nur das Hoffen auf ein Wunder und der tiefe Glaube an eine höhere Macht bieten Ihnen noch Trost.