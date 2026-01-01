2012: Zombie Apocalypse
82 Min.Ab 16
82 Min.Ab 16
2012: Zombie Apocalypse
Wenige Monate nachdem ein unbekannter Virus 90 Prozent der Weltbevölkerung zu Zombies mutieren lassen hat, kämpft sich eine zusammengewürfelte Truppe der letzten Amerikaner durch das Land, um eine abgelegene letzte Zufluchtsstätte zu erreichen die sich angeblich auf der Insel Catalina befindet. Doch ihren Weg kreuzen nicht nur die Untoten, sondern auch eine Vielzahl mutierter Tiere. Alle gieren nach dem Fleisch der Überlebenden. Die Übermacht der Zombies scheint unüberwindbar und die Munitionsvorräte werden immer knapper…
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
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