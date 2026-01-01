22 Bullets
113 Min.Ab 18
113 Min.Ab 18
22 Bullets
Jean Reno sorgt in diesem französischen Thriller für Hochspannung: Der ehemalige Gangster Charly hat seine kriminelle Vergangenheit erfolgreich hinter sich gelassen und führt seit drei Jahren ein ruhiges Leben mit seiner Familie. Eines Tages wird er jedoch brutal überfallen - 22 Kugeln prallen auf ihn ein. Charly überlebt und beginnt einen beispiellosen Rachefeldzug gegen seine Feinde.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:FR, 2010
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH