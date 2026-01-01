25 Jahre Sir Karl Popper Schule – Die Doku
56 Min.Ab 0
56 Min.Ab 0
25 Jahre Sir Karl Popper Schule – Die Doku
Die Sir Karl Popper Schule feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. In dem Schulversuch wird seit ihrer Eröffnung im September 1998 eine Vielzahl an innovativen Bildungsmethoden erarbeitet, die an österreichischen Regelschulen bislang unvorstellbar sind. Aufgrund ihrer Experimentierfreudigkeit und Expertise in der Begabungsförderung, denen eine Lust zum Lehren und Lernen zugrunde liegen, ist die Sir Karl Popper Schule eine Wegweiserin innerhalb Österreichs Bildungssystem.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4