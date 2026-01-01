3 Days to Kill
112 Min.Ab 12
3 Days to Kill
Ein spannender Action-Thriller mit Kevin Costner in der Hauptrolle: Der Top-Agent Ethan Renner erfährt, dass er todkrank ist. Er kündigt seinen Job, doch die Agentin Vivi Delay bietet ihm einen letzten Auftrag an. Renner soll innerhalb weniger Tage einen gefährlichen Terroristen töten, und im Gegenzug erhält er ein Medikament, das sein Leben verlängern könnte. Der Agent willigt ein, doch die Mission wird durch die von den Medikamenten hervorgerufenen Halluzinationen erschwert.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
