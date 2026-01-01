3 Ninjas Fight & Fury
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
3 Ninjas Fight & Fury
Die drei Ninja-Jungs Rocky, Colt und Tum Tum atmen auf - endlich sind die heiß ersehnten Ferien angebrochen. Also packen die Brüder ihre Sachen, um zu ihrem Großvater in den Urlaub zu fahren. Doch dort wartet alles andere als Spaß und Erholung auf sie, denn ein skrupelloser Geschäftemacher versucht mit allen Mitteln, auf einem ehemaligen Gebiet der Ureinwohner eine Mülldeponie einzurichten. Als er zu diesem Zweck den jungen Indigenen Jo entführt, greift das Ninja-Trio ein.
Genre:Comedy, Action, Abenteuer
Produktion:US, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH