3 Tage in Quiberon
108 Min.Ab 0
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3 Tage in Quiberon
Marie Bäumer schlüpft in ORF-kofinanziertem Schwarz-Weiß-Drama in die Rolle der Romy Schneider. Inspiriert von den sehr persönlichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Quiberon aus dem Jahr 1981, erzählt die mehrfach preisgekrönte österreichisch-deutsch-französische Produktion von einem entscheidenden Ereignis in der letzten Lebensphase einer Schauspielikone. Denn aus einem eigentlich ganz alltäglichen Interview werden drei emotional herausfordernde Tage, die ein Porträt von Romy Schneider im Spannungsverhältnis zwischen privater und öffentlicher Person zeichnen. In Atefs in Schwarz-Weiß gedrehtem Leinwandepos brillieren an Bäumers Seite Birgit Minichmayr, Robert Gwisdek und Charly Hübner.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0