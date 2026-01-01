30 Grad unter Null – Gefangen im Schnee
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
30 Grad unter Null – Gefangen im Schnee
Ein hochspannender Survival Thriller nach einer wahren Geschichte. Ein heftiger Schneesturm in der Wildnis zwingt die frisch vermählten Matt und Naomi ihr Auto anzuhalten. Als sie am nächsten Morgen aufwachen, sind sie unter meterdickem Schnee bei eisigen Minustemperaturen vergraben. Die Zeit drängt, denn Naomi ist hochschwanger. Für die beiden beginnt der Kampf ums nackte Überleben.
Genre:Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film