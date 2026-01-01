3000€ im Monat für getragene Socken | Armes Deutschland
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
3000€ im Monat für getragene Socken | Armes Deutschland
Auf Schule hat die 18-jährige Lea nach über 10 Jahren keine Lust mehr. Stattdessen hat sie sich etwas anderes überlegt: sie verkauft ihre getragenen Socken auf Instagram und das erfolgreich! Im Monat verdient sie und ihr Freund René somit um die 3000 Euro. Die Dokumentation "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern" beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12