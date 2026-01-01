398 Tage – Gefangener des IS
398 Tage – Gefangener des IS
„398 Tage – Gefangener des IS“ erzählt die wahre Geschichte des dänischen Fotografen Daniel Rye, der 2013 in Syrien vom IS entführt wird. Eigentlich wollte er das Leben der Menschen im Kriegsgebiet dokumentieren, doch stattdessen gerät er in die Hände einer Terrororganisation, die ihn für einen Spion hält. Fortan kämpft Daniel 398 Tage lang ums Überleben. In dunklen Räumen eingesperrt, misshandelt und gedemütigt, versucht er, trotz Angst und Schmerz nicht die Hoffnung zu verlieren. Zu seinen Mitgefangenen zählt unter anderem der amerikanische Journalist James Foley, mit dem er eine widerstandsfähige Kameradschaft entwickelt. Während Daniel täglich um sein Leben bangen muss, sucht seine Familie in Dänemark verzweifelt nach Wegen, ihn zu befreien – doch die Regierung verweigert Verhandlungen mit Terroristen. Schließlich bleibt nur die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Geiselvermittler. Der Film zeigt eindringlich die psychischen und physischen Qualen der Gefangenschaft und den Mut, der nötig ist, um sie zu überstehen.