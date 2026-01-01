400-Tonnen-Monster! | Die krassesten Baumaschinen auf der bauma 2025
37 Min.Ab 12
37 Min.Ab 12
400-Tonnen-Monster! | Die krassesten Baumaschinen auf der bauma 2025
Willkommen zur ultimativen Baumaschinen-Show auf der bauma 2025! In diesem Rundgang zeigen wir euch extreme Maschinen der Messe – von Giganten wie dem Liebherr T 264 Muldenkipper, dem 700-Tonnen Bagger Komatsu PC 7000 bis hin zum Liebherr Elektrobagger R9400. Daneben gibt's aber noch jede Menge weitere Baumaschinen Neuheiten!
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
12