47 Ronin
114 Min.Ab 12
114 Min.Ab 12
47 Ronin
Opulentes Martial-Arts-Spektakel mit Keanu Reeves: Der Krieger Oishi will den Tod seines Meisters durch den grausamen Lord Kira rächen. Für seine Mission stehen Oishi aber nur 47 Samurai zur Verfügung. Einen Verbündeten findet er in dem Außenseiter und Halbblut Kai. Dieser hat ebenfalls eine Rechnung mit Kira offen und sinnt auf Rache.
Genre:Familie, Abenteuer, Action, Fantasie, Drama
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH