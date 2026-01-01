500.000€ Rolls-Royce geschenkt? | Black Badge Ghost
39 Min.Ab 12
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500.000€ Rolls-Royce geschenkt? | Black Badge Ghost
Was macht man, wenn man einen 500.000€ teuren Rolls-Royce geschenkt bekommt und sich keinen Chauffeur leisten kann? Richtig: Selber fahren! Der Rolls-Royce Black Badge Ghost ist genau dafür konzipiert. Wie gut sich das britische Luxusauto mit 600PS, 900 Nm und einem V12 Motor pilotieren lässt, teste ich in diesem Video. Also schön zurücklehnen und den Sternenhimmel „Shooting Star“ genießen.
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12