Vor TV
65
90 Min.Ab 16
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65
Spannendes Sci-Fi-Abenteuer mit Adam Driver: Vor etwa 65 Millionen Jahren leben Dinosaurier auf der Erde. Weit entfernt auf einem Planeten namens Somaris existieren indes menschenähnliche Individuen. Diese intelligente Lebensform erforscht das All. Bei einer Expedition wird das Raumschiff des Astronauten Mills von Asteroiden beschädigt und landet daraufhin auf der Erde. Nur Mills und die kleine Koa überleben. Gemeinsam bahnen sie sich ihren Weg zu einer Rettungskapsel.
Genre:Science Fiction, Abenteuer, Action, Thriller
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., TSG Entertainment II LLC and CWM SP 2020 LLC. All Rights Reserved.