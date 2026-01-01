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Der Bankrott zwingt William Ziel (Garth Breytenbach) und seine junge Patchwork-Familie zur Rückkehr auf die Farm seines zuletzt fremd gewordenen Vaters, um ein neues Leben zu beginnen. Kaum dass William, Sarah (Inge Beckmann) und Adoptivtochter Mary (Keita Luna) in 'Hemel-op-Aarde' angekommen sind, taucht Lazarus (Tshamano Sebe), der Landarbeiter, der sich in dessen letzten, einsamen Stunden um Williams Vater gekümmert hat, auf dem Anwesen auf. Eine vermeintlich zufällige Begegnung zwischen Mary und Lazarus entwickelt sich zu einer Verbindung zwischen zwei verwandten Seelen. Doch Lazarus birgt ein düsteres Geheimnis. Trotz Sarahs Bedenken gewinnt er mit seinem unergründlichen Wesen die Gunst von William und Mary. Die Befürchtungen scheinen sich zunächst nicht zu bewahrheiten. Die Reaktion der Einheimischen auf Lazarus' Rückkehr lässt jedoch darauf schließen, dass die neue Heimat der Familie in Gefahr ist.