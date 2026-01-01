A Fighting Man
A Fighting Man
Sailor O’Connor war einst ein ungeschlagener Boxer, doch die Jahre im Ring und eine tragische Vergangenheit haben tiefe Spuren hinterlassen. Er lebt zurückgezogen, geplagt von Erinnerungen, die ihn nicht loslassen. Als sich überraschend die Möglichkeit ergibt, noch einmal in den Ring zu steigen, erkennt Sailor darin mehr als nur einen Kampf – es ist seine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Sein Gegner: ein junger, ehrgeiziger Kämpfer, dessen Hunger nach Erfolg ebenso groß ist wie sein Rückhalt im Hintergrund. Während Sailor mit Hilfe seines alten Teams versucht, sich in Form zu bringen, spürt er, dass dieser Kampf ihn an körperliche und seelische Grenzen führt. Die Welt um ihn herum erwartet sein Scheitern, doch Sailor weiß, dass er nicht nur gegen einen Mann antritt, sondern gegen die Dämonen, die ihn seit Jahren verfolgen. Im grellen Licht des Rings entscheidet sich, ob ein gebrochener Mann die Kraft findet, noch einmal aufzustehen – oder ob es wirklich sein letzter Kampf wird.