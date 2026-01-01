A Special Kind of Love – Rendezvous mit dem Tod
93 Min.Ab 6
Der erfolglose Schriftsteller Adam steckt mitten in einer Schreibkrise, als er plötzlich dem Tod, in Gestalt der attraktiven Emma, gegenübersteht und sich in sie verliebt. Emma bittet ihn, ihr ins Jenseits zu folgen, wo der langersehnte Ruhm und Ehre auf ihn warten. Adam muss sich entscheiden und herausfinden, ob seine wahre Liebe seiner Freundin Tracy oder der todbringenden Emma gilt, und ob es seine Träume vom Erfolg als Schriftsteller wert sind, dafür zu sterben.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2015
6
