Abattoir - Er erwartet dich!
100 Min.Ab 16
Das Leben von Immobilien-Journalistin Julia Talben (Jessica Lowndes) ändert sich schlagartig, als ihre Familie brutal ermordet wird. Ein klarer Fall, so scheint es zunächst, aber Julia merkt schnell, dass hinter diesem Verbrechen noch vielmehr steckt. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Detective Grady (Joe Anderson) führt sie die Spur zu einem 'Abattoir', einem Geisterhaus mit unendlich vielen Räumen, voll mit Toten und verfluchten Seelen. Schnell erkennt Julia, dass dieses Haus viel mehr ist als nur ein Ort der Verdammten...
Genre:Horror, Mystery, Thriller
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH