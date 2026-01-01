Abenteurer der Lüfte - Mit der fliegenden Yacht über den Atlantik
43 Min.Ab 6
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Abenteurer der Lüfte - Mit der fliegenden Yacht über den Atlantik
Schon seit 1928 in Dienst und dennoch kein bisschen müde - das ist die Sikorsky S-38 GThe Flying YachtG. Viele Millionen Kinobesucher haben die alte Dame in dem Film GAviatorG in voller Aktion gesehen. Jetzt wird sich die Gfliegende YachtG noch einmal auf eine weite Reise über den Atlantik begeben. Am Steuer des Amphibienflugzeuges sitzt Tom Schrade, der Besitzer des historischen Luftfahrzeugs.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6