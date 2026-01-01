Abgeschleppt! Zanderangeln mit Wobblern
17 Min.Ab 12
17 Min.Ab 12
Abgeschleppt! Zanderangeln mit Wobblern
Rauf auf¿s Boot und runter mit dem Wobbler. Zack, der erste Biss. Ganz so leicht lassen sich Zander in der Regel auch beim Schleppangeln vom Boot leider nicht verführen. Wer bei der Räuberjagd erfolgreich sein will, sollte seine Köder gut kennen und wissen, in welcher Situation sie ihren ¿Job¿ am besten machen. Das sind die Basics. Tipps und Tricks von Raubfisch-Profi Dietmar Isaiasch.
Genre:Spezial, Angeln, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv