Abigail
106 Min.Ab 16
106 Min.Ab 16
Abigail
Die zwölfjährige Abigail ist eine zarte Balletttänzerin und Tochter eines Gangsterbosses. Eine Gruppe Krimineller entführt sie und hält sie in einer abgelegenen Villa gefangen, bis das geforderte Lösegeld geliefert wird. Niemand ahnt, dass Abigail über dunkle Kräfte verfügt. Die Kidnapper werden somit selbst zu Opfern eines blutrünstigen Teenagers, der sich in dem alten Herrenhaus nach Lust und Laune austobt.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:CA, 2024
Altersfreigabe:
16
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