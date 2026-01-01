Abrechnung in Gun Hill
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Abrechnung in Gun Hill
Ein gemeinsamer Banküberfall erschüttert die Freundschaft der beiden Ganoven Clay und Sam. Der eigennützige Sam schießt auf seinen Freund und sucht mit der Beute das Weite, während Clay im Gefängnis landet. Nach acht langen Jahren im Knast hat er nur Rache im Sinn und macht sich auf die Suche nach Sam. Dieser hat bereits drei bewaffnete Cowboys auf ihn angesetzt. Clay muss seinen Racheplan jedoch noch einmal überdenken, als plötzlich die siebenjährige Decky in sein Leben tritt.
Genre:Western, Drama
Produktion:US, 1970
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Pictures