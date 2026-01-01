Abschussfahrt
Für die drei Außenseiter Paul, Berny und Max ist die Klassenfahrt nach Prag die letzte Chance, endlich cool zu sein – oder zumindest einmal richtig durchzudrehen. Tagsüber müssen sie sich durch öde Stadtführungen quälen, abends sind sie im schäbigen Hotel eingesperrt. Und als Pauls Schwarm Julie lieber mit dem arroganten Jonas in den angesagtesten Club der Stadt abhaut, bleibt ihm nur eine Aufgabe: auf Julies autistischen Bruder Magnus aufpassen. Doch Berny hat einen Plan – und eine rostige Stretchlimo. Die vier Jungs stürzen sich ins Prager Nachtleben und geraten in einen wilden Trip durch Drogenclubs, Pornokeller und Notaufnahmen. Dabei verlieren sie nicht nur ihre Unschuld, sondern auch ein Körperteil. Gejagt von Gangstern, Touristen und der eigenen Peinlichkeit, entdecken sie, dass Freundschaft manchmal genau dann entsteht, wenn alles schiefgeht.