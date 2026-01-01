Achtung Arzt!
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Achtung Arzt!
Stationsärztin Sarah hat wirklich genug Probleme: Nur wenige Minuten, nachdem ihr Leo einen Heiratsantrag gemacht hat, beobachtet sie ihn beim Flirten. Auch in der Klinik geht es drunter und drüber. Chefarzt Dr. Kortner wird als Patient eingeliefert. Kortner ist nicht nur der beste Arzt der Klinik, sondern gilt auch als unsympathischster Tyrann weit und breit. Jetzt, da der verhasste Chef hilflos im Krankenbett liegt, sehen Sarah und ihre Kollegen die Zeit der Rache gekommen ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© U5 Filmproduktion GmbH & Co.