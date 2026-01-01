Ackervision Vol. 1 - Nur die Leistung zählt: Teil 1
Ackervision Vol. 1 - Nur die Leistung zählt: Teil 1
ACKERVISION Vol. 1: Nur die Leistung zählt präsentiert moderne Landtechnik in ihrer ganzen Faszination. Auf über 175 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche Europas sind leistungsstarke Traktoren und Maschinen unverzichtbar. Dieser zweiteilige Film begleitet die beeindruckendsten Arbeitsmaschinen bei ihren täglichen Herausforderungen in Deutschland und Skandinavien. Erleben Sie kraftvolle Fendt 1050 Vario mit Güllefass und Zwillingsbereifung, den John Deere 9620 RX bei der Bodenbearbeitung sowie den Garant Taurus 2803 und einen markanten schwarzen Claas Xerion 4000 bei der Gülleausbringung. Für die Mais- und Getreideaussaat kommen modernste Maschinen von Horsch, Väderstad und Amazone zum Einsatz, gezogen von Schwergewichten wie dem Case IH Steiger 450, Magnum 340, Fendt 936 Vario und Claas Axion 950. Mit mehr als 50 Fahrzeugen an 42 Drehorten bietet dieser 120-minütige Zweiteiler spektakuläre Einblicke in die Landwirtschaft von heute. Wählen Sie zwischen einer informativen Sprachversion oder der Originalfassung mit dem authentischen Sound der Maschinen.