Ärger im Gepäck
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Ärger im Gepäck
Alicia Silverstone als verzogene Göre: Emily Hope bekommt von ihren reichen Eltern alles, was sie sich wünscht - bis auf Liebe und Aufmerksamkeit. Um dies zu ändern, inszeniert sie ihre eigene Entführung. Der Plan läuft perfekt, bis ihr der sympathische Profi-Autoknacker Vincent in die Quere kommt und den BMW ihres Vaters klaut. Emily sitzt nämlich im Kofferraum, und davon sind Vincents Partner nur wenig begeistert.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH