Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Affäre zu dritt

Affäre zu dritt

93 Min.Ab 12
ATV 293 Min.Ab 12
ATV 2
Affäre zu dritt

Affäre zu dritt

Katrin und Max sind glücklich verheiratet, aber der Alltag und die berufliche Anspannung haben Spuren hinterlassen: Sie prüft als Ärztin neue Polizei-Kollegen auf ihre dienstliche Tauglichkeit, er ist Kommissar bei der Kripo. Als ihm Hauptkommissarin Franziska Hansen zur Seite gestellt wird, ändert sich das Leben des Paares. Katrin fühlt sich angezogen von der attraktiven Frau, die einen schweren Unfall scheinbar nicht überwunden hat, und auch Max lässt "Siska" nicht gerade kalt.

Genre:
Drama, Romanze
Produktion:
DE, 2003
Altersfreigabe:
12
SEXUALITAET
Copyrights:
© d.i.e. film GmbH