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Age of Heroes

Age of Heroes

90 Min.Ab 16
Netzkino90 Min.Ab 16
Netzkino
Age of Heroes

Age of Heroes

Unter der Führung Major Jones zieht eine kleine Elite-Einheit des “30 Commando” in ihren ersten Einsatz. Die acht zu allem bereiten Soldaten werden tief in das Gebiet des besetzten Norwegens eindringen, um dort Informationen über eine Radar -Technologie der Nazis zu stehlen und die zugehörige Anlage zu zerstören. Die kleine Gruppe kämpft sich durch die Schneewüste und sehr viel schneller als erwartet entdecken die Nazis die Eindringlinge …

Genre:
Action, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH