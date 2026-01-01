Age of Heroes
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Age of Heroes
Unter der Führung Major Jones zieht eine kleine Elite-Einheit des “30 Commando” in ihren ersten Einsatz. Die acht zu allem bereiten Soldaten werden tief in das Gebiet des besetzten Norwegens eindringen, um dort Informationen über eine Radar -Technologie der Nazis zu stehlen und die zugehörige Anlage zu zerstören. Die kleine Gruppe kämpft sich durch die Schneewüste und sehr viel schneller als erwartet entdecken die Nazis die Eindringlinge …
Genre:Action, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
16
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