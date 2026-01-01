Alaskan Bush People - Das Weihnachts-Special II
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Alaskan Bush People - Das Weihnachts-Special II
Ihre persönliche Freiheit ist ihnen wichtiger als ein Supermarkt in der Nachbarschaft. Deshalb leben Billy Brown und seine Familie seit über 30 Jahren in der Wildnis - ohne Strom und fließend Wasser. Und einen Paketdienst, der die Weihnachtsgeschenke bis an die Haustür liefert, gibt es abseits der Zivilisation natürlich auch nicht. Stattdessen ist beim Basteln der Präsente Kreativität gefragt. Dieses Special der Serie zeigt, wie die Aussteiger in Alaska die Festtage verbringen. Denn zur Feier des Tages hat sich auf Chichagof Island Besuch angekündigt.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.