All in a Night's Work
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
All in a Night's Work
Shirley MacLaine und Dean Martin unterhalten in einer romantischen Komödie: Die hübsche Sekretärin Katie steht im Fokus eines hartnäckigen Investigativjournalisten, der glaubt, sie hätte etwas mit dem mysteriösen Tod ihres Chefs zu tun. Im Laufe der Ermittlungen knistert es zwischen den beiden - was den Fall nicht leichter macht.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1961
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION.