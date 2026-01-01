Zum Inhalt springenBarrierefrei
Allein unter Ärzten

88 Min.Ab 12
ATV 288 Min.Ab 12
ATV 2
Ex-Bundeswehroffizier Harald Westphal ist außer sich: Seine Tochter Marla ist schwer krank und muss im Klinikum behandelt werden. Natürlich traut Westphal weder Ärzten noch Pflegepersonal über den Weg und macht alle auf der Station wahnsinnig. Als sich Marlas Zustand stark verschlechtert, bemüht sich die ganze Familie, darunter Schwester Floh und Freund Isko, ihr Lebensmut zu geben. Schließlich stößt Harald beim Grübeln über die Vergangenheit auf die lebensrettende Idee.

Comedy
DE, 2014
12
© Hager Moss Film GmbH