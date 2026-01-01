Allein unter Ärzten
Allein unter Ärzten
Ex-Bundeswehroffizier Harald Westphal ist außer sich: Seine Tochter Marla ist schwer krank und muss im Klinikum behandelt werden. Natürlich traut Westphal weder Ärzten noch Pflegepersonal über den Weg und macht alle auf der Station wahnsinnig. Als sich Marlas Zustand stark verschlechtert, bemüht sich die ganze Familie, darunter Schwester Floh und Freund Isko, ihr Lebensmut zu geben. Schließlich stößt Harald beim Grübeln über die Vergangenheit auf die lebensrettende Idee.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© Hager Moss Film GmbH