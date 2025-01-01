Allein unter Müttern
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Allein unter Müttern
Eigentlich hat Ex-Bundeswehr-Offizier Harald Westphal nach dem Tod seiner Frau und der Umschulung zum Lehrer alles fest im Griff. Seine älteste Tochter Jessy bereist zurzeit den australischen Outback. Doch dann wird Tochter Marla ungeplant schwanger - mit 17, kurz vor dem Abi - und seine Freundin Sabine ebenfalls. Nach anfänglichem Schock begreift Harald, dass sich ihm hier eine einmalige Chance bietet, Verpasstes nachzuholen und alte Fehler wieder gutzumachen ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hager Moss Film GmbH