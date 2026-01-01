Allein unter Töchtern
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Allein unter Töchtern
Mit ihren 17 Jahren weiß Jessy ganz genau, was sie will. Als ihre Mutter bei einem Unfall stirbt, übernimmt sie die Verantwortung für sich und ihre zwei jüngeren Schwestern - bis ihr Vater Harald, ein zackiger Major der Bundeswehr, vor der Tür steht. Seine Töchter kennt er seit der Scheidung bestenfalls vom Foto, trotzdem ist Harald fest entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen und mit seinen drei Mädchen wieder eine glückliche Familie zu bilden ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hager Moss Film GmbH