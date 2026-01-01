Alles Schwindel
93 Min.Ab 0
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Alles Schwindel
Die Katastrophe ist perfekt: Gustav Klimts weltberühmter „Kuss“ verschwindet aus dem Museum. Für den verarmten Grafen Leopold ist es die ersehnte Rettung, denn die Versicherungssumme für das einst im Familienbesitz befindliche Werk würde alle seine Probleme lösen. Für Isabella beginnt dagegen ein Albtraum. Ihr Vater, in der Tatnacht diensthabender Museumswärter, gesteht, dass das gestohlene Bild eine von ihm gefertigte Fälschung ist. Um ihn zu schützen, sucht sie den Dieb – und gerät ausgerechnet an Leopold, der sie für die Täterin hält.
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