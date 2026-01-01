Alles wegen Grácia
An seinem ersten Tag in der Oberstufe der High-School trifft Chase Morgan (Chris Massoglia) nicht nur seine Klassenkameraden wieder, sondern lernt auch die neue Mitschülerin Grácia Davis (Moriah Peters) kennen. Und Grácia ist besonders, das merkt Chase schnell. Sie ist hübsch, witzig, charmant und überzeugte Christin. Außerdem ist sie sehr beliebt und immer für andere da. Das Schuljahr beginnt und es geht hoch her, Partys, Intrigen, Streiche, kleine und große Dramen bei den Schülern und den Lehrern. Doch vor allem Grácias überzeugende Art und ihr Glaube führen dazu, dass sich bei den Beteiligten etwas verändert. Manche Mitschüler treffen dann die richtigen Entscheidungen für ihr Leben, auch wenn es nicht einfach ist. Und auch für Chase hat Grácia eine ganz spezielle Botschaft...