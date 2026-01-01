Aloha: Die Chance auf Glück
105 Min.Ab 0
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Aloha: Die Chance auf Glück
Regisseur Cameron Crowe ("Jerry Maguire - Spiel des Lebens") erzählt in seinem neuen Film die Geschichte von Brian Gilcrest (Bradley Cooper), eines vom Glück verlassenen, arbeitslosen Sicherheits- und Militärberaters. Gilcrest bekommt die Chance, nach Hawaii zurückzukehren, wo er die größten Triumpfe seiner Karriere gefeiert hat. Während er hofft, seine Reputation wiederherzustellen, sucht er auch die Nähe zu einer längst vergangenen Liebe (Rachel McAdams) und muss lernen, mit seinen unerwarteten Gefühlen für seine Projektpartnerin, einer jungen Air Force-Pilotin (Emma Stone), umzugehen.
Genre:Romantische Komödie, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
0
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