Alvin und die Chipmunks - Der Kinofilm
Alvin, Simon und Theodore sind so unterschiedlich wie Streifenhörnchen nur sein können: Alvin, der Draufgänger, Simon, das Superhirn, und Theodore, der liebenswerte Träumer. Als ihr Tannenbaum als Weihnachtsbaum gefällt wird, landen die drei in Los Angeles – direkt bei Dave, einem erfolglosen Musikproduzenten mit großen Träumen. Schnell merken die quirligen Chipmunks: Wenn sie bleiben wollen, müssen sie Dave überzeugen. Und was liegt näher, als ihn mit ihrer größten Stärke zu begeistern? Denn die drei können nicht nur sprechen, sondern auch singen – und das tierisch gut! Doch als Dave vom Manager zum Ersatzvater wird, droht die Harmonie zu zerbrechen: Ein skrupelloser Musikmogul lockt die talentierten Waldbewohner mit Ruhm und Geld. Jetzt muss Dave beweisen, dass Familie mehr zählt als Erfolg – und die Chipmunks müssen entscheiden, wo ihr Herz wirklich schlägt.